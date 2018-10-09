Американський сенатор-республіканець має намір домагатися заборони поставок Ер-Ріяду зброї зі США

“Якщо вони несуть відповідальність або, якщо є будь-які свідчення, що вони причетні до вбивства цього журналіста, який критикував їх, ми припинимо постачати їм зброю”, — наводить видання фрагмент інтерв’ю законодавця радіостанції WHAS. Пол додав, що наполягатиме на винесенні цього питання на голосування.

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Сенатор повідомив, що дотримується іншої, ніж президент США Дональд Трамп, думки про постачання Саудівській Аравії американської зброї. При цьому, за словами Пола, “президент може змінити позицію, якщо будуть свідоцтва, що вони (саудівці) вбили цього журналіста”.

Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста.