Американский сенатор-республиканец намерен добиваться запрета поставок Эр-Рияду оружия из США

“Если они несут ответственность или, если есть какие-либо свидетельства, что они причастны к убийству этого журналиста, критиковавшего их, мы прекратим поставлять им оружие”, — приводит издание фрагмент интервью законодателя радиостанции WHAS. Пол добавил, что будет настаивать на вынесении этого вопроса на голосование.

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Сенатор добавил, что придерживается иного, нежели президент США Дональд Трамп, мнения о снабжении Саудовской Аравии американским оружием. При этом, по словам Пола, “президент может изменить позицию, если будут свидетельства, что они (саудовцы) убили этого журналиста”.

Как ранее информировал УНН, Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее во вторник посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве журналиста.