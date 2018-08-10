Американець зібрався на відпочинок у Домінікану після виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 200 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Генрі Ліпсі. Він вирішив спробувати свою удачу в лотереї, після того, як його команда зазнала поразки, граючи у боулінг.
"Тепер я знаю, як відзначу 50-річну річницю весілля. Ми з дружиною вирушимо у Домініканську Республіку і відвідаємо острови Теркс і Кайкос", - розповів переможець.
Ліпсі вирішив отримати одноразову виплату грошового призу. Після сплати податків виграш переможця становитиме 141 тис. дол.
Нагадаємо, жителька Черкаської області Ірина Здіорук була звичайною домогосподаркою, поки у квітні цього року не купила щасливий білет "Лото-Забава", завдяки якому виграла 1 млн грн. Переможниця мріє про Париж. Але зізнаватися, на що саме витратить виграні кошти, поки не поспішає.