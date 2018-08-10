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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

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Американец собрался на отдых в Доминикану после выигрыша в лотерею

Киев • УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 200 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американец собрался на отдых в Доминикану после выигрыша в лотерею

Имя счастливчика - Генри Липси. Он решил попробовать свою удачу в лотерее, после того, как его команда получила поражение, играя в боулинг.

"Теперь я знаю, как отмечу 50-летнюю годовщину свадьбы. Мы с женой отправимся в Доминиканскую Республику и посетим острова Теркс и Кайкос", - рассказал победитель.

Липси решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш победителя составит 141 тыс. долл.

Напомним, жительница Черкасской области Ирина Здиорук была обычной домохозяйкой, пока в апреле этого года не купила счастливый билет “Лото-Забава”, благодаря которому выиграла 1 млн грн. Победительница мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, пока не спешит. 

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