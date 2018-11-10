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Amazon почне продаж iPhone і iPad

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Великий онлайн-рітейлер Amazon.com розширює лінійку продажів товарів компанії Apple. Найближчим часом він запустить у продаж останні моделі iPhone, iPad та інші гаджети у США, Європі, Японії та Індії, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Раніше через Amazon можна було придбати комп’ютери Mac і навушники Beats.

“У співпраці з Amazon ми надамо користувачам Apple можливість у зручній формі купувати iPhone, iPad, Apple Watch, Mac та інші гаджети”, — повідомили в Apple.

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Як раніше інформував УНН, ринкова капіталізація Apple досягла позначки в 1 трлн доларів США на початку серпня. Вона стала першою американською компанією, яка домоглася такої оцінки. Amazon стала другою американською компанією після Apple, чия капіталізація досягла позначки в 1 трлн доларів.

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