Amazon начнет продажи iPhone и iPad
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com расширяет линейку продаж товаров компании Apple. В ближайшее время он запустит в продажу последние модели iPhone, iPad и другие гаджеты в США, Европе, Японии и Индии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Ранее через Amazon можно было приобрести компьютеры Mac и наушники Beats.
"В сотрудничестве с Amazon мы предоставим пользователям Apple возможность в удобной форме покупать iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие гаджеты", - сообщили в Apple.
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Как ранее информировал УНН, рыночная капитализация Apple достигла отметки в 1 трлн долларов США в начале августа. Она стала первой американской компанией, которая добилась такой оценки. Amazon стала второй американской компанией после Apple, чья капитализация достигла отметки в 1 трлн долларов.