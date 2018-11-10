Amazon начнет продажи iPhone и iPad

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106604 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113318 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150801 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145219 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171696 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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7 марта, 12:17 • 110042 просмотра
Актуальное
Amazon начнет продажи iPhone и iPad

Amazon начнет продажи iPhone и iPad

Киев  •  УНН

 • 8925 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com расширяет линейку продаж товаров компании Apple. В ближайшее время он запустит в продажу последние модели iPhone, iPad и другие гаджеты в США, Европе, Японии и Индии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее через Amazon можно было приобрести компьютеры Mac и наушники Beats.

"В сотрудничестве с Amazon мы предоставим пользователям Apple возможность в удобной форме покупать iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие гаджеты", - сообщили в Apple.

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Как ранее информировал УНН, рыночная капитализация Apple достигла отметки в 1 трлн долларов США в начале августа. Она стала первой американской компанией, которая добилась такой оценки. Amazon стала второй американской компанией после Apple, чья капитализация достигла отметки в 1 трлн долларов.

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