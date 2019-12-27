Алкоголь, молоко і одяг: що купують кияни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У січні-вересні поточного року жителі столиці витратили 56,8 млрд грн на покупку продовольчих товарів. Про це свідчать дані Київстату, передає УНН.
Згідно зі статистикою, в цьому році серед продуктів жителі столиці найбільше, в грошовому вираженні, купували алкоголь, молоко, хліб, кондитерські вироби, фрукти і овочі.
Так, на покупку алкогольних напоїв жителі Києва витратили 8,7 млрд грн, на молочні продукти — 6,9 млрд грн, на хлібобулочні і кондитерські вироби — 5,3 млрд грн, на свіжі овочі і фрукти — 4,8 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти назвали справедливу ціну за якісну горілку
При цьому, обсяг продажів непродовольчих товарів в січні-вересні 2019 року склав 75 млрд грн. Найбільше кияни купили автомобілів і деталей до них (10,7 млрд грн), одягу (8,6 млрд грн) і фармтоваров (8,2 млрд грн).
Нагадаємо, за даними Держстату, одна українська середньостатистична сім’я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.
Як повідомляв УНН, українців приваблюють екстравагантні алкогольні напої.