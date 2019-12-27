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Алкоголь, молоко и одежда: что покупают киевляне

Алкоголь, молоко и одежда: что покупают киевляне

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В январе-сентябре текущего года жители столицы потратили 56,8 млрд грн на покупку продовольственных товаров. Об этом свидетельствуют данные Киевстата, передает УНН.

Согласно статистике, в уходящем году среди продуктов жители столицы больше всего, в денежном выражении, покупали алкоголь, молоко, хлеб, кондитерские изделия, фрукты и овощи.

Так, на покупку алкогольных напитков жители Киева потратили 8,7 млрд грн, на молочные продукты — 6,9 млрд грн, на хлебобулочные и кондитерские изделия — 5,3 млрд грн, на свежие овощи и фрукты — 4,8 млрд грн.

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При этом, объем продаж непродовольственных товаров в январе-сентябре 2019 года составил 75 млрд грн. Больше всего киевляне купили автомобилей и деталей к ним (10,7 млрд грн), одежды (8,6 млрд грн) и фармтоваров (8,2 млрд грн).

Напомним, по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.

Как сообщал УНН, украинцев привлекают экстравагантные алкогольные напитки.

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