Активісти в Торонто влаштували акцію у знак скорботи за загиблими у мечеті Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На вулицях Торонто (Канада) люди влаштували акцію в знак скорботи за загиблими під час стрілянини в мечеті міста Квебек, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Так, учасники демонстрації зібралися, щоб вшанувати пам’ять людей, які загинули під час стрілянини в мечеті в канадській провінції Квебек.
До того ж, активісти виступають проти політики президента США Дональда Трампа, підтримуючи іммігрантів.
Нагадаємо, поліція канадської провіції Квебек повідомила, що шестеро людей загинули і вісім отримали поранення після стрілянини в мечеті під час вечірньої молитви у неділю.
За даними місцевої влади, жертви — віком від 35 до 70 років. У 39 осіб, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травм немає.
І прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.