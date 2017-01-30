Активисты в Торонто устроили акцию в знак скорби по погибшим в мечети Квебеке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На улицах Торонто (Канада) люди устроили акцию в знак скорби по погибшим во время стрельбы в мечети города Квебек, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Так, участники демонстрации собрались, чтобы почтить память людей, погибших во время стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек.
К тому же, активисты выступают против политики президента США Дональда Трампа, поддерживая иммигрантов.
Напомним, полиция канадской провиции Квебек сообщила, что шесть человек погибли и восемь получили ранения после стрельбы в мечети во время вечерней молитвы в воскресенье.
По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет. У 39 человек, которые убежали из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.
И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.