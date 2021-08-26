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17 березня, 19:38 • 97188 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121031 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153786 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153338 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161909 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178977 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159369 перегляди

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Афганські ЗМІ повідомили про шостий вибух у Кабулі

Афганські ЗМІ повідомили про шостий вибух у Кабулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ще один вибух, імовірно, прогримів в Кабулі. Про це повідомляє в четвер афганський телеканал 1TV, передає УНН.

Деталі

Агентство Reuters з посиланням на очевидців зазначає, що новий інцидент стався в 3-4 км від аеропорту. Всього на цей момент, по інформації, що надходить, в афганській столиці відбулося шість вибухів.

Нагадаємо

У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. В результаті того, що сталося, за останніми даними ЗМІ, загинули не менше 60 осіб, серед яких 12 американських військовослужбовців. Рух Талібан, що встановив 15 серпня свою владу в Афганістані, рішуче засудив теракти і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Влада США каже про ймовірні нові напади та планує завдати удар у відповідь.

Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.

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