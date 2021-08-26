Афганські ЗМІ повідомили про шостий вибух у Кабулі

Влада США каже про ймовірні нові напади та планує завдати удар у відповідь.
Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ще один вибух, імовірно, прогримів в Кабулі. Про це повідомляє в четвер афганський телеканал 1TV, передає УНН.
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Агентство Reuters з посиланням на очевидців зазначає, що новий інцидент стався в 3-4 км від аеропорту. Всього на цей момент, по інформації, що надходить, в афганській столиці відбулося шість вибухів.
Нагадаємо
У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. В результаті того, що сталося, за останніми даними ЗМІ, загинули не менше 60 осіб, серед яких 12 американських військовослужбовців. Рух Талібан, що встановив 15 серпня свою владу в Афганістані, рішуче засудив теракти і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
Влада США каже про ймовірні нові напади та планує завдати удар у відповідь.
Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.