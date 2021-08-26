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Афганские СМИ сообщили о шестом взрыве в Кабуле

Афганские СМИ сообщили о шестом взрыве в Кабуле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Еще один взрыв, вероятно, прогремел в Кабуле. Об этом сообщает в четверг афганский телеканал 1TV, передает УНН.

Детали

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев отмечает, что новый инцидент произошел в 3-4 км от аэропорта. Всего на данный момент, по информации, поступающей в афганской столице состоялось шесть взрывов.

Напомним

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Движение Талибан, установил 15 августа свою власть в Афганистане, решительно осудил теракты и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Власти США говорит о возможных новых нападениях и планирует нанести ответный удар.

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.

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