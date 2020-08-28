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Афера із житлом для Нацгвардії: ВАКС відмовив Микитасю у зміні запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання захисника експрезидента державної будкорпорації “Укрбуд” Максима Микитася щодо зміни запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Афера із житлом для Нацгвардії: ВАКС відмовив Микитасю у зміні запобіжного заходу

“Учора, 27 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання адвоката колишнього народного депутата та експрезидента державної будкорпорації щодо зміни запобіжного заходу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що ухвала набирає чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений 1 вересня 2020 року о 15:45.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. 

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, до 7 вересня. 

Додамо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України. 

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