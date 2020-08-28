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Афера с жильем для Нацгвардии: ВАКС отказал Микитасю в изменении меры пресечения

Киев • УНН

 • 12563 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство защитника экс-президента государственной строикорпорации "Укрбуд" Максима Микитася об изменении меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Афера с жильем для Нацгвардии: ВАКС отказал Микитасю в изменении меры пресечения

"Вчера, 27 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего народного депутата и экс-президента государственной строикорпорации об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет объявлен 1 сентября 2020 года в 15:45.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, до 7 сентября.

Добавим, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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