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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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"Аерофлот" використовує застарілу Windows XP, а гендиректор три роки не змінював пароль - "Білоруські кіберпартизани"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Білоруські хакери здійснили масштабний злам IT-систем російського "Аерофлоту", знищивши тисячі серверів. Атака стала можливою через недотримання співробітниками правил безпеки, зокрема використання застарілих систем та незмінені паролі.

"Аерофлот" використовує застарілу Windows XP, а гендиректор три роки не змінював пароль - "Білоруські кіберпартизани"

Масштабний злом IT-систем російського "Аерофлоту", який знищив тисячі серверів найбільшого російського авіаперевізника, став можливим у тому числі тому, що співробітники компанії не дотримувалися правил безпеки. Про це розповіли білоруські хакери в коментарі DW, повідомляє УНН.

Деталі

Вони зазначили, що "багато місяців" знаходилися в корпоративній мережі "Аерофлоту", перш ніж зробити злом.

Атака була складна через особливо великі масштаби мережі. Близько 8 тисяч комп'ютерів (ПК і сервера), до ста різних систем

- вказали "кіберпартизани".

При цьому вони уточнили, що здом став можливим завдяки тому, що співробітники нехтували правилами безпеки -наприклад, гендиректор "Аерофлоту" сергій Александровський не змінював пароль з 2022 року.

"У мережі використовуються Windows XP та 2003, що призвело до компрометації всієї їхньої інфраструктури", - додали хакери.

Нагадаємо

Напередодні хакерські угруповання Silent Crow і "Білоруські кіберпартизани" атакували сервери російської авіакомпанії "Аерофлот", у результаті чого скопіювали й знищили їхні бази даних, включно з персональними даними всіх пасажирів.

Доповнення

Вранці 28 липня "Аерофлот" повідомив, що в його IT-системі стався збій, не уточнивши його причини і терміни вирішення проблеми.

Пізніше факт злому визнали у генпрокуратурі рф. Порушено справу про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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