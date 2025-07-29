"Аэрофлот" использует устаревшую Windows XP, а гендиректор три года не менял пароль - "Белорусские киберпартизаны"

Масштабный взлом IT-систем российского "Аэрофлота", уничтоживший тысячи серверов крупнейшего российского авиаперевозчика, стал возможен в том числе потому, что сотрудники компании не соблюдали правила безопасности. Об этом рассказали белорусские хакеры в комментарии DW, сообщает УНН.

Детали

Они отметили, что "много месяцев" находились в корпоративной сети "Аэрофлота", прежде чем совершить взлом.

Атака была сложна из-за особо больших масштабов сети. Около 8 тысяч компьютеров (ПК и сервера), до ста различных систем - указали "киберпартизаны".

При этом они уточнили, что взлом стал возможен благодаря тому, что сотрудники пренебрегали правилами безопасности - например, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский не менял пароль с 2022 года.

"В сети используются Windows XP и 2003, что привело к компрометации всей их инфраструктуры", - добавили хакеры.

Напомним

Накануне хакерские группировки Silent Crow и "Белорусские киберпартизаны" атаковали серверы российской авиакомпании "Аэрофлот", в результате чего скопировали и уничтожили их базы данных, включая персональные данные всех пассажиров.

Дополнение

Утром 28 июля "Аэрофлот" сообщил, что в его IT-системе произошел сбой, не уточнив его причины и сроки решения проблемы.

Позже факт взлома признали в генпрокуратуре РФ. Возбуждено дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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