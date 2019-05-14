Адвокату Трампа в Україні хочуть присвоїти звання почесного мера Анатевки

"Рудольф Джуліані відомий у всьому світі як борець за права людини; він неодноразово надавав всебічну підтримку важливим єврейським ініціативам. Саме тому ми прийняли рішення про присвоєння Рудольфу Джуліані звання почесного мера Анатевки - нашого історичного містечка, оспіваного Шолом-Алейхемом, батьківщини Скрипаля на даху. Всупереч обставинам, сподіваємося, що він прийме це звання. Це було б великою честю для Анатевки і для всієї єврейської громади", - вказав головний рабин України.

Він зауважив, що у межах запланованого візиту Джуліані "прийняв запрошення нашої громади та організації American Friends of Anatevka, надавши нам велику честь".

І саме в Анатевці, зі слів Моше Реувена Асмана, на 14 травня була запланована зустріч, на яку запросили сотні поважних членів єврейської громади, депутатів українського парламенту, бізнесменів, журналістів, студентів, іноземних гостей.

"Візит був запланований на 14 травня - це важлива дата для Ізраїлю і євреїв усього світу, так як рік тому в цей день з ініціативи Президента США Дональда Трампа посольство США було перенесено до Єрусалиму. На честь цієї події, після лекції пана Джуліані про ситуацію на Близькому Сході, планувалася закладка парку тристоронньої дружби - Україна-США-Ізраїль. Цю ідею нам довелося відкласти", - зазначив він.

Раніше видання The New York Times повідомляло, особистий адвокат Трампа - Рудольф Джуліані - планує поїздку в Україну і шукає зустрічі із обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом американський телеканал Fox News повідомив, що адвокат Трампа скасував зустріч із Зеленським через "ворогів США".

У МЗС відреагували на звістку про візит адвоката Трампа до Зеленського.