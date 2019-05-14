Адвокату Трампа в Украине решили присвоить звание почетного мэра Анатовки

"Рудольф Джулиани известный во всем мире как борец за права человека, он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам. Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатовки - нашего исторического города, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатовки и для всей еврейской общины", - написал главный раввин Украины.

Он отметил, что в рамках запланированного визита Джулиани "принял приглашение нашего общества и организации American Friends of Anatevka, предоставив нам большую честь".

И именно в Анатовке, по словам Моше Реувена Асмана, на 14 мая была запланирована встреча, на которую пригласили сотни важных членов еврейской общины, депутатов украинского парламента, бизнесменов, журналистов, студентов, иностранных гостей.

"Визит был запланирован на 14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе Президента США Дональда Трампа посольство США было перенесено в Иерусалим. В честь этого события, после лекции господина Джулиани о ситуации на Ближнем Востоке, планировалась закладка парка трехсторонней дружбы - Украина-США-Израиль. Эту идею нам пришлось отложить", - отметил он.

Ранее издание The New York Times сообщало, личный адвокат Трампа - Рудольф Джулиани - планирует поездку в Украину и ищет встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже американский телеканал Fox News сообщил, что адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США".

В МИД отреагировали на известие о визите адвоката Трампа к Зеленскому.