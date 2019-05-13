У МЗС відреагували на звістку про візит адвоката Трампа до Зеленського

“По-перше, я вважаю, що те, чого ми досягли за цей час, це двопартійний консенсус щодо підтримки (США — ред.) України. І його ми зобов’язані підтримувати. Це насправді головне, те, що у нас завжди було. По-друге — звичайно є люди, які хочуть гратись в якісь ігри, не розуміючи ані які правила цих ігор, ані які учасники цих ігор. Це сумно. Коментувати можливість візиту Джуліані як елемент двосторонніх відносин — це викликає у мене дуже дружню посмішку”, — сказав міністр.

Відповідаючи на питання щодо того, чи стала Україна заручницею майбутніх виборів у США, він відповів “100% не стала”.

“Кожен має думати про те, що він робить. Така загроза теоретично є, практичної я не бачу. Ми зараз працюємо над тим, щоб цього за визначенням не відбулось. Якщо це станеться — це в принципі найгірше, що може відбутись для нашого партнерства і нашої дружби зі США”, — додав Клімкін.

Раніше видання The New York Times повідомляло, особистий адвокат Трампа шукає зустрічі із Зеленським.

Згодом американський телеканал Fox News повідомив, що адвокат Трампа скасував зустріч із Зеленським через "ворогів США".