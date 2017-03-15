А.Парубій сьогодні збере ще одну нараду щодо подій в Раді - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій у середу збере ще одну нараду з головами фракції щодо інциденту у сесійній залі парламенту. Про це під час засідання комітету ВР з питань соціальної політики повідомила народний депутат Людмила Денисова, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні о 18:30 відбудеться зустріч усіх голів фракцій з головою Верховної Ради. Зустріч буде щодо подій, які сьогодні були в парламенті", - заявила вона.
Нагадаємо, 15 березня А.Парубій скликав нараду голів фракцій.
Також нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.
Як повідомляв УНН, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.