А.Парубий сегодня соберет еще одно совещание по событиям в Раде - нардеп

"Сегодня в 18:30 состоится встреча всех глав фракций с главой Верховной Рады. Встреча будет относительно событий, которые сегодня были в парламенте", - заявила она.

Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание глав фракций.

Также напомним, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.