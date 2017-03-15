А.Парубий сегодня соберет еще одно совещание по событиям в Раде - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий в среду соберет еще одно совещание с главами фракции относительно инцидента в сессионном зале парламента. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам социальной политики сообщила народный депутат Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в 18:30 состоится встреча всех глав фракций с главой Верховной Рады. Встреча будет относительно событий, которые сегодня были в парламенте", - заявила она.
Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание глав фракций.
Также напомним, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.
Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.