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А.Парубій скликав нараду голів фракцій

А.Парубій скликав нараду голів фракцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликав нараду голів парламентських фракцій. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив його прес-секретар Андрій Ковальов.

"Так, дійсно, А.Парубій скликає нараду голів фракцій, але більше я повідомити поки не можу", - сказав А.Ковальов.

Нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.

Як повідомляв УННО.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.

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