А.Парубій скликав нараду голів фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликав нараду голів парламентських фракцій. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив його прес-секретар Андрій Ковальов.
"Так, дійсно, А.Парубій скликає нараду голів фракцій, але більше я повідомити поки не можу", - сказав А.Ковальов.
Нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.
Як повідомляв УНН, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.