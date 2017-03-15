А.Парубий созвал совещание глав фракций

"Да, действительно, А.Парубий созывает совещание глав фракций, но больше я сообщить пока не могу", - сказал А.Ковалев.

Напомним, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.