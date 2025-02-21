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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 11:23 • 107104 перегляди

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80 бойових зіткнень за добу: українські оборонці відбили 29 штурмів на Покровському напрямку

80 бойових зіткнень за добу: українські оборонці відбили 29 штурмів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 59325 перегляди

Російські війська здійснили 80 спроб атакувати позиції ЗСУ, найінтенсивніші бої на Покровському напрямку. Противник завдав 43 авіаударів та понад 4000 обстрілів, втративши 1280 окупантів за добу.

З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, українські оборонці відбили 29 штурмових та наступальних дій, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби... противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку наші захисники відбили один штурм російських загарбників в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, противник завдав авіаудару по населеному пункту Золочів.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває.

Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись вперед неподалік населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі. Дотепер тривають два боєзіткнення. Водночас авіація противника завдавала ударів по населеному пункту Борова.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка. Під ворожими авіаударами сьогодні опинилися Часів Яр та Костянтинівка.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби в районах Торецька та Диліївки наші захисники відбили два ворожі штурми, ще сім атак досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня наші оборонці відбили 29 штурмових та наступальних дій противника. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гродівка, Лисівка, Мирноград та Новоолександрівка.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 245 осіб, з них 101 — безповоротно. Знищено сім автомобілів, гармату, бойову машину піхоти, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та два мотоцикли. Окрім того, пошкоджено танк, важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка", гармату та автомобіль окупантів.

На Новопавлівському напрямку зупинено п’ять штурмів противника, загарбники намагалися прорвати оборонні рубежі українських підрозділів в районах Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе.

Поблизу населених пунктів Щербаки та П’ятихатки на Оріхівському напрямку дотепер тривають три ворожі атаки.

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів (24 КАБ) та здійснив 368 артилерійських обстрілів (три з них - із РСЗВ).

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога за добу: ЗСУ знищили 1280 окупантів21.02.25, 07:25 • 27476 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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