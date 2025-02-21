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80 боевых столкновений за сутки: украинские защитники отбили 29 штурмов на Покровском направлении

80 боевых столкновений за сутки: украинские защитники отбили 29 штурмов на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 2054 просмотра

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Российские войска совершили 80 попыток атаковать позиции ВСУ, самые интенсивные бои на Покровском направлении. Противник нанес 43 авиаударов и более 4000 обстрелов, потеряв 1280 оккупантов за сутки.

С начала суток произошло 80 боевых столкновений. Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, украинские защитники отбили 29 штурмовых и наступательных действий, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток... противник нанес один ракетный и 43 авиационных удара с применением двух ракет и 53 КАБ, 1128 ударов дронами-камикадзе и осуществил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием разных типов вооружения.

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении наши защитники отбили один штурм российских захватчиков в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, противник нанес авиаудар по населенному пункту Золочев.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Загрызово. Одно боестолкновение продолжается.

Семь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вперед неподалеку населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи. До сих пор продолжаются два боестолкновения. В то же время авиация противника наносила удары по населенному пункту Боровая.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюковка. Под вражескими авиаударами сегодня оказались Часов Яр и Константиновка.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток в районах Торецка и Дилиевки наши защитники отбили два вражеских штурма, еще семь атак до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня наши защитники отразили 29 штурмовых и наступательных действий противника. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гродовка, Лысовка, Мирноград и Новоалександровка.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 245 человек, из них 101 - безвозвратно. Уничтожено семь автомобилей, пушка, боевая машина пехоты, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два мотоцикла. Кроме того, повреждены танк, тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», пушка и автомобиль оккупантов.

На Новопавловском направлении остановлено пять штурмов противника, захватчики пытались прорвать оборонительные рубежи украинских подразделений в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по населенным пунктам Новополь и Гуляйполе.

Вблизи населенных пунктов Щербаки и Пятихатки на Ореховском направлении до сих пор продолжаются три вражеские атаки.

Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов (24 КАБ) и совершил 368 артиллерийских обстрелов (три из них - из РСЗО).

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: ВСУ уничтожили 1280 оккупантов21.02.25, 07:25 • 23219 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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