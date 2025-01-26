67 атак по Сумщині: окупанти застосували дрони-камікадзе та авіабомби
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 67 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, спричинивши 99 вибухів. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі, є один постраждалий серед цивільних.
Прикордонні громади Сумської області зазнали інтенсивних атак з боку окупантів, зафіксовано 67 обстрілів, що спричинили 99 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Найбільш постраждалі громади:
- Охтирська громада: ворожі війська застосували дрон-камікадзе для удару, пошкоджено двоповерховий житловий будинок.
- Краснопільська громада: внаслідок мінометних обстрілів, артилерійських ударів та атак дронів пошкоджено приватний будинок. Загалом зафіксовано 20 вибухів.
- Миропільська громада: обстріли з РСЗВ, удари дронів та скидання мін пошкодили два автомобілі. Усього – 13 вибухів.
- Середино-Будська громада: в результаті атак дронів-камікадзе та вибухових пристроїв постраждала одна цивільна особа.
- Білопільська громада: застосування мінометів, FPV-дронів та вибухових пристроїв спричинило 7 вибухів.
- Юнаківська громада: авіаційні бомби та артилерійські удари спричинили 4 вибухи.
- Великописарівська громада: 34 вибухи внаслідок мінометних обстрілів, атак FPV-дронів та скидання вибухівок.
- Есманьська громада: зафіксовано 2 вибухи від скинутих мін.
- Хотінська громада: загарбники застосували два авіабомби типу КАБ.
росіяни атакували дронами цивільні авто на Сумщині: 3 постраждалих24.01.25, 16:27 • 24956 переглядiв