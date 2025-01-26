67 атак по Сумщині: окупанти застосували дрони-камікадзе та авіабомби

Прикордонні громади Сумської області зазнали інтенсивних атак з боку окупантів, зафіксовано 67 обстрілів, що спричинили 99 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Найбільш постраждалі громади:

- Охтирська громада: ворожі війська застосували дрон-камікадзе для удару, пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

- Краснопільська громада: внаслідок мінометних обстрілів, артилерійських ударів та атак дронів пошкоджено приватний будинок. Загалом зафіксовано 20 вибухів.

- Миропільська громада: обстріли з РСЗВ, удари дронів та скидання мін пошкодили два автомобілі. Усього – 13 вибухів.

- Середино-Будська громада: в результаті атак дронів-камікадзе та вибухових пристроїв постраждала одна цивільна особа.

- Білопільська громада: застосування мінометів, FPV-дронів та вибухових пристроїв спричинило 7 вибухів.

- Юнаківська громада: авіаційні бомби та артилерійські удари спричинили 4 вибухи.

- Великописарівська громада: 34 вибухи внаслідок мінометних обстрілів, атак FPV-дронів та скидання вибухівок.

- Есманьська громада: зафіксовано 2 вибухи від скинутих мін.

- Хотінська громада: загарбники застосували два авіабомби типу КАБ.

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