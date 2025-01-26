67 атак по Сумщине: оккупанты применили дроны-камикадзе и авиабомбы
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 67 обстрелов по приграничным громадам Сумской области, вызвав 99 взрывов. Повреждены жилые дома и автомобили, есть один пострадавший среди гражданских.
Пограничные общины Сумской области подверглись интенсивным атакам со стороны оккупантов, зафиксировано 67 обстрелов, повлекших 99 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Наиболее пострадавшие общины:
- Ахтырская громада: вражеские войска применили дрон-камикадзе для удара, поврежден двухэтажный жилой дом.
- Краснопольская громада: в результате минометных обстрелов, артиллерийских ударов и атак дронов поврежден частный дом. Всего зафиксировано 20 взрывов.
- Миропольская громада: обстрелы из РСЗО, удары дронов и сброс мин повредили два автомобиля. Всего - 13 взрывов.
- Середино-Будская громада: в результате атак дронов-камикадзе и взрывных устройств пострадало одно гражданское лицо.
- Белопольская громада: применение минометов, FPV-дронов и взрывных устройств вызвало 7 взрывов.
- Юнаковская община: авиационные бомбы и артиллерийские удары вызвали 4 взрыва.
- Великописаревская громада: 34 взрыва в результате минометных обстрелов, атак FPV-дронов и сброса взрывчатки.
- Эсманская громада: зафиксировано 2 взрыва от сброшенных мин.
- Хотинская община: захватчики применили две авиабомбы типа КАБ
россияне атаковали дронами гражданские авто в Сумской области: 3 пострадавших24.01.25, 16:27 • 22403 просмотра