50% зброї від партнерів не постачається в Україну вчасно - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що 50% зброї, яку надають Україні західні партнери, не постачається вчасно, що призводить до втрат українського особового складу і території.
Половина озброєння, які західні партнери виділяють Україні, не постачається вчасно, що в майбутньому означає втрату особового складу та територій. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
На цей час виділення (зброї - ред.) не означає її забезпечення, оскільки 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів,
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Він зазначив, що те що виділяється і якщо воно не приходить вчасно, то Україна втрачає особовий склад, втрачає території.
Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі,
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що знаходиться у позитиві від нещодавньої відповіді партнерів щодо американських далекобійних ракет ATACMS.