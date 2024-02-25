50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

Половина вооружения, которые западные партнеры выделяют Украине, не поставляется вовремя, что в будущем означает потерю личного состава и территорий. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

В настоящее время выделение (оружия - ред.) не означает его обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика примерно 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов, - сказал Умеров.

Детали

Он отметил, что то что выделяется и если оно не приходит вовремя, то Украина теряет личный состав, теряет территории.

Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременное снабжение, потому что без преимущества в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без преимущества в воздухе, - добавил Умеров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров по американским дальнобойным ракетам ATACMS.