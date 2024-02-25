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50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 17:30  •  4127 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 50% оружия, которое предоставляют Украине западные партнеры, не поставляется вовремя, что приводит к потерям украинского личного состава и территории.

Половина вооружения, которые западные партнеры выделяют Украине, не поставляется вовремя, что в будущем означает потерю личного состава и территорий. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

В настоящее время выделение (оружия - ред.) не означает его обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика примерно 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов,

- сказал Умеров.

Детали

Он отметил, что то что выделяется и если оно не приходит вовремя, то Украина теряет личный состав, теряет территории.

Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременное снабжение, потому что без преимущества в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без преимущества в воздухе,

- добавил Умеров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров по американским дальнобойным ракетам ATACMS.

Павел Башинский

Павел Башинский

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50% зброї від партнерів не постачається в Україну вчасно - Умєров
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