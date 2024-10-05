5 жовтня: Міжнародний день Джеймса Бонда, Всесвітній день вчителя

Сьогодні, п’ятого жовтня, усі шанувальники романів Яна Флемінга про пригоди вигаданого агента британської розвідки 007, та серії фільмів, знятих за цими книгами, можуть долучитися до святкування Міжнародного дня Джеймса Бонда, пише УНН.

Саме 5 жовтня 1962 року на екрани вийшов перший фільм за книгами письменника Яна Флемінга про шпигуна британської розвідки Джеймса Бонда "Доктор Ноу", який поклав початок культовій кінофраншизі.

У 2012 році, в 50-ту річницю виходу фільму, фанати франшизи запропонували 5 жовтня відзначати Міжнародний день Джеймса Бонда. З 1962 по 2021 рік компанія EON, яка викупила права на екранізацію книг про Джеймса Бонда, випустила на екрани 25 фільмів про пригоди шпигуна. Роль Джеймса Бонда у них зіграли такі відомі актори минулого і сучасності як Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан, Денієл Крейг.

Роль агента 007 може виконувати виключно актор британського походження.

Через спір щодо авторських прав фільм за першим романом про Джеймса Бонда "Казино "Рояль" був знятий лише у 2006 році, і того ж року вийшов у прокат. До цього, у 1967 році, була знята пародія на шпигунський бойовик з аналогічною назвою.

Ще один неофіційний фільм про Джеймса Бонда "Ніколи не кажи ніколи" вийшов на екрани у 1983 році. Головну роль у ньому зіграв Шон Коннері, який на той час в офіційних фільмах Бондіани поступився роллю агента Роджеру Муру.

З 1994 року, за ініціативи ЮНЕСКО, п’ятого жовтня відзначається Всесвітній день вчителя.

За статистикою, нині у світі налічується близько 60 мільйонів працюючих учителів. Таким чином, педагоги нині є найчисленнішою соціально-професійною групою, яка становить 1,6 % населення планети віком від 15 до 64 років.

З кінця 90-х років загальна кількість працюючих учителів у світі збільшилась майже на сім мільйонів. Дві третини з них припадають на країни, що розвиваються.

У 2002 році п’ятого жовтня за ініціативи феміністичних рухів в американському місті Сан-Франциско та в австралійському Мельбурні відбулися заходи з нагоди Міжнародного дня проти проституції. З роками подія почала набувати популярності у багатьох країнах світу

У цей день проводяться демонстрації, мета яких підвищення обізнаності громадськості про проблеми, пов’язані з проституцією, та захисту прав тих, хто до неї залучений. Також активісти обговорюють наслідки проституції, торгівлі людьми та комерційної сексуальної експлуатації.

Ініціатори події переконані, що проституція – це виключно форма експлуатації, і не допускають, що вона може бути свідомим вибором людини.

Також п’ятого жовтня у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з менінгітом.

Менінгіт – це запалення оболонок, які покривають головний і спинний мозок. Його можуть спричинити віруси, бактерії або інші мікроорганізми.

Щороку у світі реєструється близько 2,5 мільйонів нових випадків менінгіту. За статистикою, від менінгіту помирає одна людина з десяти.

Ще перша субота жовтня – це День стомованих хворих.

Стома – це отвір із кишківника, який виводять на стінку живота чи інше місце для відведення калових мас. Є результатом недуг, що уражають кишківник людини, – онкологічних захворювань, коліту, хвороби Крона тощо. Після такої операції людина не може жити повноцінним життям, часто отримує інвалідність першої або другої групи.

Процес реабілітації після операції встановлення стоми дуже тяжкий, особливо морально. Більшість замикаються у собі, уникаючи спілкування з іншими людьми. Цей день покликаний проінформувати суспільство про актуальність даної проблеми та психологічно підтримати хворих.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святої мучениці Харитини.

Харитина жила у ІV столітті. Дівчина рано стала сиротою. Її виховав християн Клавдій.

Харитина виросла дуже побожною, сама проповідувала віру у Господа.

Коли гоніння на християн посилилися, Харитину схопили, жорстоко катували, але вона не зреклася Ісуса Христа. Дівчину вирішили судити. Суддя наказав перерізати їй горло мечем.

Іменини сьогодні святкують Гавриїл, Григорій, Денис, Матвій, Олександра.