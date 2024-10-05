5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

Сегодня, пятого октября, все поклонники романов Яна Флеминга о приключениях вымышленного агента британской разведки 007, и серии фильмов, снятых по этим книгам, могут присоединиться к празднованию Международного дня Джеймса Бонда, пишет УНН.

Именно 5 октября 1962 года на экраны вышел первый фильм по книгам писателя Яна Флеминга о шпионе британской разведки Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», который положил начало культовой кинофраншизе.

В 2012 году, в 50-ю годовщину выхода фильма, фанаты франшизы предложили 5 октября отмечать Международный день Джеймса Бонда. С 1962 по 2021 год компания EON, которая выкупила права на экранизацию книг о Джеймсе Бонде, выпустила на экраны 25 фильмов о приключениях шпиона. Роль Джеймса Бонда в них сыграли такие известные актеры прошлого и современности как Шон Коннери, Джордж Лезенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крейг.

Роль агента 007 может исполнять исключительно актер британского происхождения.

Из-за спора об авторских правах фильм по первому роману о Джеймсе Бонде «Казино „Рояль“ был снят только в 2006 году, и в том же году вышел в прокат. До этого, в 1967 году, была снята пародия на шпионский боевик с аналогичным названием.

Еще один неофициальный фильм о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда» вышел на экраны в 1983 году. Главную роль в нем сыграл Шон Коннери, который к тому времени в официальных фильмах Бондианы уступил роль агента Роджеру Муру.

С 1994 года, по инициативе ЮНЕСКО, пятого октября отмечается Всемирный день учителя.

По статистике, сейчас в мире насчитывается около 60 миллионов работающих учителей. Таким образом, педагоги сейчас являются самой многочисленной социально-профессиональной группой, которая составляет 1,6 % населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет.

С конца 90-х годов общее количество работающих учителей в мире увеличилось почти на семь миллионов. Две трети из них приходятся на развивающиеся страны.

В 2002 году пятого октября по инициативе феминистических движений в американском городе Сан-Франциско и в австралийском Мельбурне состоялись мероприятия по случаю Международного дня против проституции. С годами событие начало приобретать популярность во многих странах мира

В этот день проводятся демонстрации, цель которых повышение осведомленности общественности о проблемах, связанных с проституцией, и защиты прав тех, кто в нее вовлечен. Также активисты обсуждают последствия проституции, торговли людьми и коммерческой сексуальной эксплуатации.

Инициаторы события убеждены, что проституция - это исключительно форма эксплуатации, и не допускают, что она может быть сознательным выбором человека.

Также пятого октября во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с менингитом.

Менингит - это воспаление оболочек, которые покрывают головной и спинной мозг. Его могут вызвать вирусы, бактерии или другие микроорганизмы.

Каждый год в мире регистрируется около 2,5 миллионов новых случаев менингита. По статистике, от менингита умирает один человек из десяти.

Еще первая суббота октября - это День стомированных больных.

Стома - это отверстие из кишечника, которое выводят на стенку живота или другое место для отвода каловых масс. Является результатом недугов, поражающих кишечник человека, - онкологических заболеваний, колита, болезни Крона и др. После такой операции человек не может жить полноценной жизнью, часто получает инвалидность первой или второй группы.

Процесс реабилитации после операции установки стомы очень тяжелый, особенно морально. Большинство замыкаются в себе, избегая общения с другими людьми. Этот день призван проинформировать общество об актуальности данной проблемы и психологически поддержать больных.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Харитины.

Харитина жила в IV веке. Девушка рано стала сиротой. Ее воспитал христиан Клавдий.

Харитина выросла очень набожной, сама проповедовала веру в Господа.

Когда гонения на христиан усилились, Харитину схватили, жестоко пытали, но она не отреклась от Иисуса Христа. девушку решили судить. Судья приказал перерезать ей горло мечом.

Именины сегодня празднуют Гавриил, Григорий, Денис, Матвей, Александра.