5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  103057 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  110516 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  111479 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  112459 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  103761 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  92863 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  118513 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123429 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123821 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124243 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Румынии нашли обломки российского беспилотника

В Румынии нашли обломки российского беспилотника

  •  26002 просмотра
В оккупированной Балаклаве близкие к путину миллиардеры получили 10 участков земли - СМИ

В оккупированной Балаклаве близкие к путину миллиардеры получили 10 участков земли - СМИ

  •  17305 просмотра
Группа Вагнера заявила о гибели пленных наемников в Мали, повстанцы опровергают - СМИ

Группа Вагнера заявила о гибели пленных наемников в Мали, повстанцы опровергают - СМИ

  •  14208 просмотра
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

  •  18145 просмотра
Усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий: Зеленский встретился с представителями громад Сумщины

Усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий: Зеленский встретился с представителями громад Сумщины

  •  17686 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  106292 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  127197 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  140473 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  136987 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  145957 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

  •  4667 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

  •  7682 просмотра
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

  •  18145 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  78273 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября 2024, 03:07  •  107874 просмотра
Актуальное
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 03:07  •  4488 просмотра

Read in English

Именно 5 октября 1962 года на экраны вышел первый фильм по книгам писателя Яна Флеминга о шпионе британской разведки, агенте 007 Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», который положил начало культовой кинофраншизе.

Сегодня, пятого октября, все поклонники романов Яна Флеминга о приключениях вымышленного агента британской разведки 007, и серии фильмов, снятых по этим книгам, могут присоединиться к празднованию Международного дня Джеймса Бонда, пишет УНН.

Именно 5 октября 1962 года на экраны вышел первый фильм по книгам писателя Яна Флеминга о шпионе британской разведки Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», который положил начало культовой кинофраншизе.

В 2012 году, в 50-ю годовщину выхода фильма, фанаты франшизы предложили 5 октября отмечать Международный день Джеймса Бонда. С 1962 по 2021 год компания EON, которая выкупила права на экранизацию книг о Джеймсе Бонде, выпустила на экраны 25 фильмов о приключениях шпиона. Роль Джеймса Бонда в них сыграли такие известные актеры прошлого и современности как Шон Коннери, Джордж Лезенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крейг.

Роль агента 007 может исполнять исключительно актер британского происхождения.

Из-за спора об авторских правах фильм по первому роману о Джеймсе Бонде «Казино „Рояль“ был снят только в 2006 году, и в том же году вышел в прокат. До этого, в 1967 году, была снята пародия на шпионский боевик с аналогичным названием.

Еще один неофициальный фильм о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда» вышел на экраны в 1983 году. Главную роль в нем сыграл Шон Коннери, который к тому времени в официальных фильмах Бондианы уступил роль агента Роджеру Муру.

С 1994 года, по инициативе ЮНЕСКО, пятого октября отмечается Всемирный день учителя.

По статистике, сейчас в мире насчитывается около 60 миллионов работающих учителей. Таким образом, педагоги сейчас являются самой многочисленной социально-профессиональной группой, которая составляет 1,6 % населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет.

С конца 90-х годов общее количество работающих учителей в мире увеличилось почти на семь миллионов. Две трети из них приходятся на развивающиеся страны.

В 2002 году пятого октября по инициативе феминистических движений в американском городе Сан-Франциско и в австралийском Мельбурне состоялись мероприятия по случаю Международного дня против проституции. С годами событие начало приобретать популярность во многих странах мира

В этот день проводятся демонстрации, цель которых повышение осведомленности общественности о проблемах, связанных с проституцией, и защиты прав тех, кто в нее вовлечен. Также активисты обсуждают последствия проституции, торговли людьми и коммерческой сексуальной эксплуатации.

Инициаторы события убеждены, что проституция - это исключительно форма эксплуатации, и не допускают, что она может быть сознательным выбором человека.

Также пятого октября во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с менингитом.

Менингит - это воспаление оболочек, которые покрывают головной и спинной мозг. Его могут вызвать вирусы, бактерии или другие микроорганизмы.

Каждый год в мире регистрируется около 2,5 миллионов новых случаев менингита. По статистике, от менингита умирает один человек из десяти.

Еще первая суббота октября - это День стомированных больных.

Стома - это отверстие из кишечника, которое выводят на стенку живота или другое место для отвода каловых масс. Является результатом недугов, поражающих кишечник человека, - онкологических заболеваний, колита, болезни Крона и др. После такой операции человек не может жить полноценной жизнью, часто получает инвалидность первой или второй группы.

Процесс реабилитации после операции установки стомы очень тяжелый, особенно морально. Большинство замыкаются в себе, избегая общения с другими людьми. Этот день призван проинформировать общество об актуальности данной проблемы и психологически поддержать больных.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Харитины.

Харитина жила в IV веке. Девушка рано стала сиротой. Ее воспитал христиан Клавдий.

Харитина выросла очень набожной, сама проповедовала веру в Господа.

Когда гонения на христиан усилились, Харитину схватили, жестоко пытали, но она не отреклась от Иисуса Христа.  девушку решили судить. Судья приказал перерезать ей горло мечом.

Именины сегодня празднуют Гавриил, Григорий, Денис, Матвей, Александра.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
yuneskoЮНЕСКО
san-frantsyskoСан-Франциско