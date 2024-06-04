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4 червня: Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день Коргі

4 червня: Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день Коргі

Київ • УНН

 • 117257 перегляди

Сьогодні, четвертого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з карієсом, який був започаткований у США в 2013 році. За даними ВООЗ у всьому світі карієс зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей.

Сьогодні, четвертого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з карієсом, який був започаткований у США в 2013 році, пише УНН.

Карієс – це прогресуюче захворювання зубів, яке виникає через демінералізацію кісткових тканин.

Після прийому їжі в ротовій порожнині, зокрема на поверхні зубів, а також у щілинах між ними залишаються рештки, які бродять та гниють. Органічні кислоти та різноманітні організми, що утворюються в результаті цих процесів здійснюють негативний вплив на зуб.

За місцем утворення карієс підрозділяють на фісурний та пришийовий. Найчастіше зустрічається фісурний вид карієсу. Фісури – це борозенки поглиблення в жувальних зубах, у яких зазвичай накопичуються рештки їжі. З метою профілактики карієсу фісури можна загерметизувати.

Однак складнішим у плані лікування є пришийковий карієс. Тобто, ураження утворюються на шийці зуба. Емаль у цій ділянці має дуже тонкий шар, а проміжки між зубами важко чистити.

За оцінками науковців, люди страждали на карієс ще п’ять тисяч років тому.

За даними ВООЗ, у всьому світі карієс зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей.

Також сьогодні стартує Всесвітній тиждень серцевого ритму.

Серцевий ритм – це сукупність процесів, які відбуваються в організмі за одне скорочення серця. Для дорослої людини його нормальна частота коливається від 60 до 90 ударів у хвилину. Для дітей цей показник підвищений та досягає 140. Порушення частоти та послідовності серцевих скорочень називають аритмією.

За статистикою, при появі аритмії лише 5% населення планети вчасно звертається за медичною допомогою.

Любителі собак можуть відсвяткувати Всесвітній день Коргі – подію, яка присвячена нейомовірно милій породі собак високим інтелектом, непохитною відданістю і безперечно чарівною зовнішністю, яка була виведена в Уельсі.

Популярність Коргі у світі сильно зросла завдяки королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ, яка обожнювала цих милих песиків.

В Україні своє професійне свято сьогодні відзначають працівники Господарського суду. Саме четвертого червня 1991 року Верховна Рада прийняла закон, яким визначила основні засади функціонування господарських судів в Україні.

Господарські суди – це важливий елемент судової системи будь-якої країни. Прототипи господарських судів вперше з’явилися ще у Стародавньому Римі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Митрофан.

Митрофан був проповідником та богословом, допомагав імператору Костянтину поширювати християнство.

На Першому вселенському соборі Митрофан був обраний патріархом Константинопольським.

Нетлінні мощі Митрофана знаходяться у церкві, яка була збудована на його честь.

Іменини сьогодні святкують Іван, Назар, Марфа, Софія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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