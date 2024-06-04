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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 03:03  •  1741 просмотра

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Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.

Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году, пишет УНН.

Кариес-это прогрессирующее заболевание зубов, которое возникает из-за деминерализации костных тканей.

После приема пищи в ротовой полости, в частности на поверхности зубов, а также в щелях между ними остаются остатки, которые бродят и гниют. Органические кислоты и разнообразные организмы, образующиеся в результате этих процессов оказывают негативное воздействие на зуб.

По месту образования кариес подразделяют на фигурный и пришеечный. Чаще всего встречается фиссурный вид кариеса. Фиссуры-это бороздки углубления в жевательных зубах, в которых обычно скапливаются остатки пищи. В целях профилактики кариеса фиссуры можно загерметизировать.

Однако более сложным в плане лечения является пришеечный кариес. То есть, поражения образуются на шейке зуба. Эмаль в этой области имеет очень тонкий слой, а промежутки между зубами трудно чистить.

По оценкам ученых, люди страдали кариесом еще пять тысяч лет назад.

По данным ВОЗ, во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.

Также сегодня стартует Всемирная неделя сердечного ритма.

Сердечный ритм-это совокупность процессов, которые происходят в организме за одно сокращение сердца. Для взрослого человека его нормальная частота колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. Для детей этот показатель повышен и достигает 140. нарушения частоты и последовательности сердечных сокращений называют аритмией.

По статистике, при появлении аритмии лишь 5% населения планеты вовремя обращается за медицинской помощью.

Любители собак могут отпраздновать Всемирный день корги-событие, посвященное неимоверно милой породе собак с высоким интеллектом, непоколебимой преданностью и, несомненно, очаровательной внешностью, которая была выведена в Уэльсе.

Популярность корги в мире сильно возросла благодаря королеве Великобритании Елизавете II, которая обожала этих малых песиков.

В Украине свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники Хозяйственного суда. Именно четвертого июня 1991 года Верховная Рада приняла закон, которым определила основные принципы функционирования хозяйственных судов в Украине.

Хозяйственные суды-это важный элемент судебной системы любой страны. Прототипы хозяйственных судов впервые появились еще в Древнем Риме.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Митрофана.

Митрофан был проповедником и богословом, помогал императору Константину распространять христианство.

На Первом Вселенском соборе Митрофан был избран Патриархом Константинопольским.

Нетленные мощи Митрофана находятся в церкви, которая была построена в его честь.

Именины сегодня празднуют Иван, Назар, Марфа, София.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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uelsУэльс
verkhovna-radaВерховная Рада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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