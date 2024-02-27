27 лютого: Міжнародний день білого ведмедя, Всесвітній день оптиміста

Сьогодні, 27 лютого зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до відзначення Міжнародного дня білого (полярного) ведмедя, пише УНН.

Білі ведмеді – найбільші наземні хижі тварини на планеті. У довжину білий ведмідь може сягати трьох метрів, і важити до 500 кілограмів. Білий ведмідь бігає швидше середньостатистичної людини. Харчується цей хижак різними видами тюленів, молодими моржами, також може вживати трупи китоподібних.

Скорочення популяції білого ведмедя в Арктиці розпочалося з VХІІІ століття, після того як європейські мисливці перетворили полювання на білих ведмедів на промисел за ради хутра, м’яса та жиру.

Заходи зі збереження білих ведмедів розпочалися у другій половині ХХ століття. У 1973 році Канада, США, Норвегія, Данія та срср підписали угоду з охорони білого ведмедя, якою було заборонено добування цього виду з комерційною метою.

Відповідно до угоди, тільки аборигенне населення північних територій може добувати білого ведмедя без використання сучасної техніки.

Ще одна проблема для білих ведмедів – це зміна клімату. Білий ведмідь полює на свою здобич на кризі. Через глобальне потепління криги біля берегів стає менше, через це ведмедям доводиться долати великі відстані водою у пошуках здобичі. Досить часто в процесі полювання білі ведмеді гинуть.

За підрахунками науковців, в Арктиці на даний час нараховується всього лише 25 тисяч білих ведмедів.

Ще сьогодні можна долучитися до святкування Всесвітнього дня оптиміста.

Сьогоднішня подія – це нагадування, що кожен день життя людини , насправді, є новою можливістю для реалізації своїх амбітних планів, покращення себе особисто та шансом зробити щось важливе для навколишніх.

З 2014 року 27 лютого відзначається Всесвітній день неурядових організацій.

Неурядові організації не керуються державним чи комерційним секторами, вони є основою громадянського суспільства, які мають величезний вплив на більшість галузей людського життя. До недержавних організацій належать різноманітні громадські об’єднання, професійні спілки, творчі спілки, благодійні організації, підрозділи іноземних НУО тощо.

У 90-х роках американка Адрієнн Куперсміт заснувала День без мізків.

Мета події - популяризація спокійного і вільного від стресу підходу до вирішення проблем, і пропаганда прийняття рішень, які є очевидними і простими.

Також сьогодні День обізнаності про аносмію - повну або часткову втрата нюху, що становить загрозу для здоров’я в цілому.

Відсутність нюху призводить, наприклад, до розладів травлення, а також до ускладнення виявлення отруйних речовин. Втрата нюху може бути вродженою чи набутою (захворювання слизової, ураження головного мозку, вірусні захворювання, куріння, токсини, пухлини тощо).

За статистикою, 6% населення нашої планети страждає на аносмію.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Прокопія Декаполіта.

Прокопій був проповідником та ченцем у Константинополі. А також рішучим противником іконоборців. За це під вас правління імператора Лева ІІІ Прокопія кинули до в’язниці, де піддавали жорстоким тортурам.

Випустили ченця лише після смерті правителя.

Іменини 27 лютого святкують Прокіп, Петро, Михайло.