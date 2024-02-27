27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя, пишет УНН.

Белые медведи - самые большие наземные хищные животные на планете. В длину белый медведь может достигать трех метров, и весить до 500 килограммов. Белый медведь бегает быстрее среднестатистического человека. Питается этот хищник различными видами тюленей, молодыми моржами, также может употреблять трупы китообразных.

Сокращение популяции белого медведя в Арктике началось с VХIII века, после того как европейские охотники превратили охоту на белых медведей в промысел ради меха, мяса и жира.

Мероприятия по сохранению белых медведей начались во второй половине ХХ века. В 1973 году Канада, США, Норвегия, Дания и ссср подписали соглашение по охране белого медведя, которым было запрещено добычу этого вида в коммерческих целях.

В соответствии с соглашением, только аборигенное население северных территорий может добывать белого медведя без использования современной техники.

Еще одна проблема для белых медведей - это изменение климата. Белый медведь охотится на свою добычу на льду. Из-за глобального потепления льда у берегов становится меньше, поэтому медведям приходится преодолевать большие расстояния по воде в поисках добычи. Довольно часто в процессе охоты белые медведи погибают.

По подсчетам ученых, в Арктике в настоящее время насчитывается всего лишь 25 тысяч белых медведей.

Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня оптимиста.

Сегодняшнее событие - это напоминание, что каждый день жизни человека, на самом деле, является новой возможностью для реализации своих амбициозных планов, улучшения себя лично и шансом сделать что-то важное для окружающих.

С 2014 года 27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций.

Неправительственные организации не управляются государственным или коммерческим секторами, они являются основой гражданского общества, которые имеют огромное влияние на большинство отраслей человеческой жизни. К негосударственным организациям относятся различные общественные объединения, профессиональные союзы, творческие союзы, благотворительные организации, подразделения иностранных НПО и тому подобное.

В 90-х годах американка Адриенн Куперсмит основала День без мозгов.

Цель события - популяризация спокойного и свободного от стресса подхода к решению проблем, и пропаганда принятия решений, которые являются очевидными и простыми.

Также сегодня День осведомленности об аносмии - полной или частичной потере обоняния, представляющей угрозу для здоровья в целом.

Отсутствие обоняния приводит, например, к расстройствам пищеварения, а также к затруднению обнаружения ядовитых веществ. Потеря обоняния может быть врожденной или приобретенной (заболевания слизистой, поражения головного мозга, вирусные заболевания, курение, токсины, опухоли и т.д.).

По статистике, 6% населения нашей планеты страдает аносмией.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Прокопия Декаполита.

Прокопий был проповедником и монахом в Константинополе. А также решительным противником иконоборцев. За это во время правления императора Льва III Прокопия бросили в тюрьму, где подвергали жестоким пыткам.

Выпустили монаха только после смерти правителя.

Именины 27 февраля празднуют Прокоп, Петр, Михаил.