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27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 04:17  •  3167 просмотра

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Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя. Белые медведи - крупнейшие наземные хищные животные на планете.

Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя, пишет УНН.

Белые медведи - самые большие наземные хищные животные на планете. В длину белый медведь может достигать трех метров, и весить до 500 килограммов. Белый медведь бегает быстрее среднестатистического человека. Питается этот хищник различными видами тюленей, молодыми моржами, также может употреблять трупы китообразных.

Сокращение популяции белого медведя в Арктике началось с VХIII века, после того как европейские охотники превратили охоту на белых медведей в промысел ради меха, мяса и жира.

Мероприятия по сохранению белых медведей начались во второй половине ХХ века. В 1973 году Канада, США, Норвегия, Дания и ссср подписали соглашение по охране белого медведя, которым было запрещено добычу этого вида в коммерческих целях.

В соответствии с соглашением, только аборигенное население северных территорий может добывать белого медведя без использования современной техники.

Еще одна проблема для белых медведей - это изменение климата. Белый медведь охотится на свою добычу на льду. Из-за глобального потепления льда у берегов становится меньше, поэтому медведям приходится преодолевать большие расстояния по воде в поисках добычи. Довольно часто в процессе охоты белые медведи погибают.

По подсчетам ученых, в Арктике в настоящее время насчитывается всего лишь 25 тысяч белых медведей.

Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня оптимиста.

Сегодняшнее событие - это напоминание, что каждый день жизни человека, на самом деле, является новой возможностью для реализации своих амбициозных планов, улучшения себя лично и шансом сделать что-то важное для окружающих.

С 2014 года 27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций.

Неправительственные организации не управляются государственным или коммерческим секторами, они являются основой гражданского общества, которые имеют огромное влияние на большинство отраслей человеческой жизни. К негосударственным организациям относятся различные общественные объединения, профессиональные союзы, творческие союзы, благотворительные организации, подразделения иностранных НПО и тому подобное.

В 90-х годах американка Адриенн Куперсмит основала День без мозгов.

Цель события -  популяризация спокойного и свободного от стресса подхода к решению проблем, и пропаганда принятия решений, которые являются очевидными и простыми.

Также сегодня День осведомленности об аносмии - полной или частичной потере обоняния, представляющей угрозу для здоровья в целом.

Отсутствие обоняния приводит, например, к расстройствам пищеварения, а также к затруднению обнаружения ядовитых веществ. Потеря обоняния может быть врожденной или приобретенной (заболевания слизистой, поражения головного мозга, вирусные заболевания, курение, токсины, опухоли и т.д.).

По статистике, 6% населения нашей планеты страдает аносмией.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Прокопия Декаполита.

Прокопий был проповедником и монахом в Константинополе. А также решительным противником иконоборцев. За это во время правления императора Льва III Прокопия бросили в тюрьму, где подвергали жестоким пыткам.

Выпустили монаха только после смерти правителя.

Именины 27 февраля празднуют Прокоп, Петр, Михаил.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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27 лютого: Міжнародний день білого ведмедя, Всесвітній день оптиміста
February 27: International Polar Bear Day, World Optimist Day
Новости по теме

27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя. Белые медведи - крупнейшие наземные хищные животные на планете.

УНН Lite •   •  3167 просмотра
27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн

По данным европейского чиновника, за первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала из ЕС и третьих стран санкционных товаров на сумму 450 миллионов евро.

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Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн

Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

Запад планирует привлечь третьи страны к поставкам боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от российского вторжения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Над Брянщиной сбили два дрона

Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.

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Над Брянщиной сбили два дрона

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США нанесли удары по надводным беспилотникам хуситов в Йемене

Американские военные сообщили об уничтожении трех беспилотных надводных кораблей, двух противокорабельных крылатых ракет и одного беспилотника, которые готовились осуществить атаку с территории Йемена 26 февраля.

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На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА

Глава Полтавской областной администрации сообщил, что в ночь на 27 февраля в регионе не было зафиксировано никаких потерь от российских обстрелов.

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Иран сократил свои запасы высокообогащенного урана впервые с 2021 года, смешав 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с менее обогащенным материалом, снизив количество урана, обогащенного до 60%, со 128,3 кг до 121,5 кг, говорится в отчете МАГАТЭ.

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Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.

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