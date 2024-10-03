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2 роки "митному безвізу" в Україні: оформлено майже 120 тисяч транзитних декларацій

2 роки "митному безвізу" в Україні: оформлено майже 120 тисяч транзитних декларацій

Київ • УНН

 • 14796 перегляди

За два роки в системі NCTS оформлено майже 120 тисяч транзитних декларацій. Кількість декларацій за останній рік зросла у 3,7 рази, загальна сума гарантування сягнула 450 млн євро.

Вітчизняні експортери й імпортери охоче користуються процедурою спільного транзиту. За два роки в транзитній системі NCTS було оформлено майже 120 тисяч декларацій. Причому кількість оформлених декларацій за останній рік зросла у 3,7 рази, повідомили в Державній митній службі України, передає УНН

Деталі 

В митній службі нагадали, що 1 жовтня 2022 року Україна вступила до Конвенції про процедуру спільного транзиту і розпочала міжнародне застосування електронної транзитної системи NCTS.

За 2 роки в NCTS було оформлено майже 120 тисяч декларацій (серед яких близько 5 тисяч операцій внутрішнього транзиту). При цьому за останній рік, порівняно з показниками на 1 жовтня 2023 року, кількість оформлених декларацій зросла у 3,7 рази.

У системі управління гарантіями NCTS за два роки було зареєстровано 137 загальних та майже 10 тисяч індивідуальних гарантій. Загальна сума гарантування сягнула майже 450 млн євро.

В митній службі вказали, що система NCTS лежить в основі митних ІТ систем Європейського Союзу і є однією з тих, що мають бути обов’язково впровадженні в Україні для вступу в ЄС. У квітні цього року Україна серед перших у Конвенції перейшла на застосування оновленої версії системи - NCTS Фаза 5.

Шмигаль зустрівся з адміністраторкою USAID: говорили про відновлення енергетики та реформу митниці 02.10.24, 18:32 • 15553 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Економіка
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