2 года "таможенному безвизу" в Украине: оформлено почти 120 тысяч транзитных деклараций

Отечественные экспортеры и импортеры охотно пользуются процедурой совместного транзита. За два года в транзитной системе NCTS было оформлено почти 120 тысяч деклараций. Причем количество оформленных деклараций за последний год выросло в 3,7 раза, сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН.

Детали

В таможенной службе напомнили, что 1 октября 2022 года Украина вступила в Конвенцию о процедуре совместного транзита и начала международное применение электронной транзитной системы NCTS.

За 2 года в NCTS было оформлено почти 120 тысяч деклараций (среди которых около 5 тысяч операций внутреннего транзита). При этом за последний год, по сравнению с показателями на 1 октября 2023 года, количество оформленных деклараций выросло в 3,7 раза.

В системе управления гарантиями NCTS за два года было зарегистрировано 137 общих и почти 10 тысяч индивидуальных гарантий. Общая сумма гарантирования достигла почти 450 млн евро.

В таможенной службе указали, что система NCTS лежит в основе таможенных ИТ систем Европейского Союза и является одной из тех, которые должны быть обязательно внедрены в Украине для вступления в ЕС. В апреле этого года Украина среди первых в Конвенции перешла на применение обновленной версии системы - NCTS Фаза 5.

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