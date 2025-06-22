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176 українців були вивезені з Ізраїлю в Єгипет, триває евакуація із Ірану - Зеленський

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Президент Зеленський повідомив про завершення евакуації 176 українців з Ізраїлю до Єгипту. Наразі триває операція з вивезення громадян України з Ірану.

176 українців були вивезені з Ізраїлю в Єгипет, триває евакуація із Ірану - Зеленський

Напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану українські дипломати та ГУР успішно провели евакуацію 176 громадян України та партнерських країн із Ізраїлю до Єгипту. Окрім цього, триває евакуація з території Ірану до Азербайджану. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", - ідеться у дописі.

Він додав, що Сибіга доповів щодо роботи українських посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.

"Серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США", - зазначив Президент.

Він підкреслив, що Украхна реагує на кожне звернення і продовжує евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Ізраїль
Володимир Зеленський
Єгипет
Іран
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