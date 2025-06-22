176 украинцев были вывезены из Израиля в Египет, продолжается эвакуация из Ирана - Зеленский

Накануне ударов США по ядерным объектам Ирана украинские дипломаты и ГУР успешно провели эвакуацию 176 граждан Украины и партнерских стран из Израиля в Египет. Кроме этого, продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Накануне активных действий Соединенных Штатов в отношении объектов ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан», - говорится в сообщении.

Он добавил, что Сибига доложил о работе украинских посольств в регионе и осуществлении эвакуационных мероприятий.

«Среди людей, которых эвакуировала Украина, в частности граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина реагирует на каждое обращение и продолжает эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.