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170 бойових зіткнень на фронті: де окупанти атакували найбільше за добу

170 бойових зіткнень на фронті: де окупанти атакували найбільше за добу

Київ • УНН

 • 26591 перегляди

За минулу добу відбулося 170 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої - на Покровському напрямку, де було 70 атак. Противник завдав 50 авіаударів та здійснив 5441 обстріл.

170 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 15 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 50 авіаударів, скинувши 89 КАБ. Окрім цього, здійснив 5441 обстріл, зокрема 143 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3086 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

За напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, три невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних (13 КАБ) ударів", - сказано в зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1580 окупантів та майже 400 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога15.01.25, 07:49 • 100535 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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