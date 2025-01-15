170 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего за сутки

170 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 15 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 50 авиаударов, сбросив 89 КАБ. Кроме этого, совершил 5441 обстрел, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3086 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.

На Сиверском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Нескучного.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, три неудачных штурма совершил агрессор в течение минувших суток.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло. Враг продолжает перманентно вести обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры, наносить удары дронами.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 24 атаки российских захватчиков. Противник нанес по собственной территории девять авиационных (13 КАБ) ударов", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага