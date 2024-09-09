16-річна дівчина загинула внаслідок артобстрілу рф Нікополя, є постраждалі
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь, загинула 16-річна дівчина. Троє людей постраждали, є руйнування приватних будинків. Окупанти випустили близько десяти снарядів по місту.
Російські війська обстріляли із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, загинула 16-річна дівчина. Крім того троє людей постраждали. Окупанти випустили близько десяти снарядів по місту. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям
Також, за його словами, черед атааку рф ьроє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.
"Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі", - додав Лисак.
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