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16-річна дівчина загинула внаслідок артобстрілу рф Нікополя, є постраждалі

16-річна дівчина загинула внаслідок артобстрілу рф Нікополя, є постраждалі

Київ • УНН

 • 24705 перегляди

Російські війська обстріляли Нікополь, загинула 16-річна дівчина. Троє людей постраждали, є руйнування приватних будинків. Окупанти випустили близько десяти снарядів по місту.

Російські війська обстріляли із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, загинула 16-річна дівчина. Крім того троє людей постраждали. Окупанти випустили близько десяти снарядів по місту. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям

- написав Лисак. 

Також, за його словами, черед атааку рф ьроє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.

"Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі", - додав Лисак. 

На Дніпропетровщині знищили 2 ворожі крилаті ракети та дрон-розвідник09.09.24, 08:49 • 24254 перегляди

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