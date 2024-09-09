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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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16-летняя девушка погибла в результате артобстрела рф Никополя, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 07:51  •  8355 просмотра

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Российские войска обстреляли Никополь, погибла 16-летняя девушка. Три человека пострадали, есть разрушения частных домов. Оккупанты выпустили около десяти снарядов по городу.

Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, погибла 16-летняя девушка. Кроме того три человека пострадали. Оккупанты выпустили около десяти снарядов по городу. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН

Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью

- написал Лысак. 

Также, по его словам, в результате атаки рф пострадали два человека. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние - средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Так же как и 66-летняя женщина.

"Военные страны-агрессора выпустили почти десяток снарядов. В городе есть разрушения. Среди побитого - частные дома", - добавил Лысак. 

На Дніпропетровщині знищили 2 ворожі крилаті ракети та дрон-розвідник9 сентября 2024, 05:49 • 20599 просмотров

Татьяна Краевская

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