16-летняя девушка погибла в результате артобстрела рф Никополя, есть пострадавшие

Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, погибла 16-летняя девушка. Кроме того три человека пострадали. Оккупанты выпустили около десяти снарядов по городу. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью - написал Лысак.

Также, по его словам, в результате атаки рф пострадали два человека. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние - средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Так же как и 66-летняя женщина.

"Военные страны-агрессора выпустили почти десяток снарядов. В городе есть разрушения. Среди побитого - частные дома", - добавил Лысак.

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