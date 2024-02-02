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15 років тюрми: заочно засуджено блогера-мільйонника, який наводив ракети рф на Миколаїв

15 років тюрми: заочно засуджено блогера-мільйонника, який наводив ракети рф на Миколаїв

Київ • УНН

 • 23600 перегляди

Проросійський блогер Юрій Подоляка був заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за наведення російських ракет на Миколаїв через свою мережу інформаторів і виправдання російської агресії в соціальних мережах.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюремного ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера Юрія Подоляку. Зловмисник переховується в росії та називає себе "головним спікером" у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення рф він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформ-диверсій. Для ведення інформаційно-підривної діяльності Подоляка створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників.

Крім того, під його "авторством" діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакте" та в популярних месенджерах. На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави.

Також він заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі, а викриті факти масових вбивств місцевих жителів називав "зрежисованими".

Разом з цим Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак рф на Миколаївщину. Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону. Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду,

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до росії й розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Доповнення

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Перейшов на бік ворога: експравоохоронець, який коригував російські удари по Харківщині, отримав довічне31.01.24, 12:43 • 20360 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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