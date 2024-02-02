15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 годам тюремного заключения заочно приговорен пророссийский блогер Юрий Подоляка. Злоумышленник скрывается в россии и называет себя "главным спикером" в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения рф он регулярно выполняет задания российских спецслужб по проведению информ-диверсий. Для ведения информационно-подрывной деятельности Подоляка создал собственный ютуб-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков.

Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Телеграм-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах. На этих интернет-ресурсах Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства.

Также он отрицал военные преступления рашистов в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".

Вместе с этим Подоляка причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак рф на Николаевщину. Для наведения российского оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона. Среди вражеских корректировщиков был экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену, - говорится в сообщении.

По данным следствия, Подоляка является уроженцем города Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию и начал там публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Дополнение

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого. Поскольку осужденный скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.



Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное