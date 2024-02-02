15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  88124 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  161001 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  192456 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  165537 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  165822 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  166038 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  145311 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  153006 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  168128 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170136 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев

Пророссийский блогер Юрий Подоляка был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за наведение российских ракет на Николаев через свою сеть информаторов и оправдание российской агрессии в социальных сетях.

Криминал и ЧП •   •  8552 просмотра
15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев

Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии

Суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против россии об "искажении понятия геноцида". Суд постановил, что это дело можно рассматривать дальше по существу.

Война •   •  10855 просмотра
Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии

Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил, что правительственная делегация посетит Токио в феврале, для участия в японско-украинской конференции по вопросам восстановления и экономического роста.

Экономика •   •  10374 просмотра
Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

Орбан объяснил, почему не блокировал выделение ЕС 50 млрд евро Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан объяснил, что не заблокировал выделение ЕС 50 миллиардов евро помощи Украине, поскольку лидеры ЕС все равно отправили бы эти деньги, в том числе и те, что принадлежат венграм.

Политика •   •  11147 просмотра
Орбан объяснил, почему не блокировал выделение ЕС 50 млрд евро Украине

Япония пытается послать месседж Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем - Reuters

Япония пытается послать сигнал Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем.

Новости Мира •   •  7993 просмотра
Япония пытается послать месседж Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем - Reuters

Правительство заложило предпосылки для внедрения цифровой сертификации операторов противоминной деятельности

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое создает единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности, закладывая основу для цифровой сертификации.

Война •   •  8416 просмотра
Правительство заложило предпосылки для внедрения цифровой сертификации операторов противоминной деятельности

В МВФ предупреждают, что европейские правительства могут пожалеть о поддержке протестующих фермеров

Директор-распорядитель МВФ заявил, что европейские правительства должны быть более устойчивыми к требованиям увеличить финансовую поддержку протестующих фермеров.

Новости Мира •   •  8441 просмотра
В МВФ предупреждают, что европейские правительства могут пожалеть о поддержке протестующих фермеров

Табаевка не находится под контролем оккупантов, идут тяжелые бои - Евлаш

Пока под Табаевкой продолжались тяжелые бои и артиллерийские дуэли, село оставалось под контролем Украины, несмотря на заявления россиян о его захвате.

Война •   •  9013 просмотра
Табаевка не находится под контролем оккупантов, идут тяжелые бои - Евлаш

Пыталась перебежать проспект: в Киеве под колесами авто погибла 15-летняя девушка

По данным расследования, начатого прокуратурой Киева, 15-летняя девочка, которая пыталась перебежать оживленный проспект в Киеве, была сбита автомобилем и погибла на месте. Согласно результатам освидетельствования водителя на месте происшествия прибором "Драгер", признаков опьянения не обнаружено.

Киев •   •  15229 просмотра
Пыталась перебежать проспект: в Киеве под колесами авто погибла 15-летняя девушка

Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ

Количество угонов автомобилей в Украине в 2023 году вернулось к довоенному уровню: было угнано 1278 автомобилей, что близко к 1148 угнанным в 2021 году, но намного меньше, чем рекордные 12448 угнанных в 2022 году на фоне российского вторжения.

Криминал и ЧП •   •  15427 просмотра
Количество автоугонов в Украине возвращается к довоенному уровню - анализ