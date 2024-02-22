15 людей загинули під час з'їзду вантажівки зі скелі на Філіппінах

На Філіппінах 15 людей загинули і двоє отримали поранення, коли вантажівка з'їхала з дороги на звивистій ділянці та впала з 40-50-метрового падіння. Про це пише радіостанції DWPM, передає УНН.

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Водій не впорався з гальмами та керуванням. Два дні йшов дощ, тому дорога була слизькою, Стівен Полінар, речник поліції провінції Східний Негрос йдеться у повідомленні.

Водій вижив. Він госпіталізований і ризикує висунути звинувачення, додає речник поліції.

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