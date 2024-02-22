15 людей загинули під час з'їзду вантажівки зі скелі на Філіппінах
Київ • УНН
Вантажівка, що перевозила 15 осіб, зірвалася зі скелі на Філіппінах, і всі пасажири загинули після того, як водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі під час проливних дощів.
На Філіппінах 15 людей загинули і двоє отримали поранення, коли вантажівка з'їхала з дороги на звивистій ділянці та впала з 40-50-метрового падіння. Про це пише радіостанції DWPM, передає УНН.
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Водій не впорався з гальмами та керуванням. Два дні йшов дощ, тому дорога була слизькою, Стівен Полінар, речник поліції провінції Східний Негрос
Водій вижив. Він госпіталізований і ризикує висунути звинувачення, додає речник поліції.
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