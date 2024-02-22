15 человек погибли при съезде грузовика со скалы на Филиппинах

На Филиппинах 15 человек погибли и двое получили ранения, когда грузовик съехал с дороги на извилистом участке и упал с 40-50-метрового падения. Об этом пишет радиостанции DWPM, передает УНН.

Детали

Водитель не справился с тормозами и управлением. Два дня шел дождь, поэтому дорога была скользкой, Стивен Полинар, представитель полиции провинции Восточный Негрос говорится в сообщении.

Водитель выжил. Он госпитализирован и рискует предъявить обвинения, добавляет представитель полиции.

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