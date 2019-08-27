Отчет ОБСЕ: у моста в Станице Луганской продолжался демонтаж позиций

КИЕВ. 27 августа. УНН. 25 августа, в воскресенье, на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской продолжались работы по демонтажу бывших передовых позиций Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, что был опубликован в понедельник, 26 августа.