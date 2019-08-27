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Отчет ОБСЕ: у моста в Станице Луганской продолжался демонтаж позиций

Отчет ОБСЕ: у моста в Станице Луганской продолжался демонтаж позиций

Киев  •  УНН

 • 5616 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. 25 августа, в воскресенье, на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской продолжались работы по демонтажу бывших передовых позиций Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, что был опубликован в понедельник, 26 августа.

“25 августа наблюдатели видели, что работы по демонтажу бывших передовых позиций Вооруженных сил Украины к северу от разрушенной части моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и бывших передовых позиций вооруженных формирований непосредственно с южной стороны разрушенной секции моста (обе в пределах участка разведения) продолжались”, — говорится в отчете.

Члены патруля Миссии видели трех сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с металлоискателями, которые обследовали песчаную местность и шины к югу от бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины. Они видели, как с помощью крана шины со стен и крыши позиции снимали и перекладывали на грузовик, который потом уехал с участка разведения. Также наблюдатели заметили, что песчаные насыпи с бывшей передовой позиции загружали на грузовик и вывозили за пределы участка разведения.

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“Команда Миссии видела по крайней мере пять членов вооруженных формирований, которые убирали наполненные песком шины и деревянные бревна со своей бывшей передовой позиции и выбрасывали их под мост. Наблюдатели также заметили вблизи бывшей передовой позиции не менее четырех членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью “СЦКК”, — говорится в отчете.

В частности, во второй половине дня 24 августа наблюдатели видели до шести боевиков в нарукавных повязках с надписью “СЦКК” на южной оконечности разрушенной секции моста и у блокпоста вооруженных формирований южнее моста, а также до пяти боевиков, которые срезали растительность с восточной и западной сторон разрушенной секции моста.

Напомним, на Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинского военного.

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