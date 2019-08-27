Звіт ОБСЄ: біля мосту в Станиці Луганській тривав демонтаж позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. 25 серпня, у неділю, на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської тривали роботи з демонтажу колишніх передових позицій Збройних сил України та незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ, що було опубліковано у понеділок, 26 серпня.
“25 серпня спостерігачі бачили, що роботи з демонтажу колишніх передових позицій Збройних сил України на північ від зруйнованої частини мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) і колишніх передових позицій збройних формувань безпосередньо з південної сторони зруйнованої секції мосту (обидві у межах ділянки розведення) тривали”, — йдеться у звіті.
Члени патруля Місії бачили трьох співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із металошукачами, які обстежували піщану місцевість і шини на південь від колишньої передової позиції Збройних сил України. Вони бачили, як за допомогою крана шини зі стін та даху позиції знімали і перекладали на вантажівку, яка згодом виїхала з ділянки розведення. Також спостерігачі помітили, що піщані насипи з колишньої передової позиції завантажували на вантажівку та вивозили за межі ділянки розведення.
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“Команда Місії бачила принаймні п’ять членів збройних формувань, які прибирали наповнені піском шини та дерев’яні колоди зі своєї колишньої передової позиції й викидали їх під міст. Спостерігачі також помітили поблизу колишньої передової позиції щонайменше чотирьох членів збройних формувань у нарукавних пов’язках із написом “СЦКК”, — йдеться у звіті.
Зокрема, у другій половині дня 24 серпня спостерігачі бачили до шести бойовиків у нарукавних пов’язках із написом “СЦКК” на південному краї зруйнованої секції мосту і біля блокпоста збройних формувань південніше мосту, а також до п’яти бойовиків, які зрізали рослинність зі східного та західного боків зруйнованої секції мосту.
Нагадаємо, на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено одного українського військового.