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Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме два рази неподалік Водяного з напрямків Ужівки та Пікузів – з гранатометів різних систем. А також поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Луганського з напрямку Логвіново – з автоматичного гранатомета.

"Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - проінформували у штабі ООС.

Нагадаємо, 25 серпня бойовики тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

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